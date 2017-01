PSG : 10 ME par an, Cavani ne rate pas cette occasion

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la prolongation de Thiago Silva en décembre dernier, le Paris Saint-Germain avait indiqué que son buteur Edinson Cavani (29 ans) serait le prochain sur la liste.

« On devrait très vite annoncer celle de Cavani, confiait Nasser Al-Khelaïfi. C'est presque fait, et j'en suis très heureux. J'ai toujours dit que Cavani était l'un des meilleurs attaquants du monde et qu'on voulait le garder. » En effet, le président du club francilien a toujours cru en l’Uruguayen qu’il a choisi en tant que successeur de Zlatan Ibrahimovic l’été dernier.

Une décision qui a forcément influencé la décision d’El Matador, lequel a accepté de prolonger pour une longue durée, révèle Gianluca Di Marzio. Selon le journaliste italien, le PSG et Cavani seraient tombés d’accord sur un contrat jusqu’en 2021 avec un salaire annuel de 10 millions d’euros à la clé. Une nouvelle preuve du soutien d’Al-Khelaïfi envers l’attaquant régulièrement critiqué pour son manque de réalisme. Et au passage, Paris protège son atout offensif numéro 1 en vue du prochain mercato estival.