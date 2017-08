Barça : La direction furieuse des photos de Messi, Suarez et Piqué avec Neymar

Dans : PSG, Liga, Foot Europeen.

Alors que l'orage gronde toujours au Barça suite au transfert de Neymar au PSG, les photos diffusées mardi soir par Neymar via Twitter ont mis dans une rage profonde Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan. En effet, quelques heures après l'annonce par le FC Barcelone d'une action contre Neymar et le PSG, le joueur brésilien posait avec ses anciens coéquipiers, visiblement tous très heureux de le revoir.

Neymar était en effet à Barcelone mardi pour fêter l'anniversaire de son fils et Lionel Messi, Luis Suarez ou bien encore Gerard Piqué étaient présents. Du côté des dirigeants du Barça, on trouve que ces photos sont intolérables et de la pure provocation rapporte la presse espagnole. De quoi mettre un peu plus le président du FC Barcelone dans une position très inconfortable face à des supporters catalans de plus en plus remontés.