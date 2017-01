OL : Un accord avec Manchester United pour Depay !

Dans : OL, Mercato.

Cette fois, c’est la bonne ! Selon les informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais a fini par trouver un accord avec Manchester United pour le transfert de Memphis Depay.

Il ne resterait plus que quelques détails à régler, d’où la prudence du club rhodanien. Mais a priori, le vice-champion de France a fait le plus dur puisqu’il existait déjà un accord avec l’attaquant néerlandais, qui pourrait débarquer à Lyon dans les prochaines heures, passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre ans et demi.

Preuve que l’obstination de l’OL a fait la différence sur ce dossier probablement conclu aux alentours des 18,5 M€, soit le montant de l’offre lyonnaise que nous évoquions plus tôt ce mercredi. Depay chez les Gones, c’est imminent !