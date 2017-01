OL : Lyon monte à 18,5 ME pour Depay, MU sur le point de craquer

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Les échanges se multiplient entre Lyon et Manchester United au sujet de l’avenir de Memphis Depay. Et si le club anglais se montre ferme au sujet du montant demandé, le forcing de Jean-Michel Aulas pourrait bien enfin être payant. En effet, une nouvelle offre à hauteur de 18,5 ME bonus compris vient d’être transmise aux Red Devils, annonce RMC. La réponse de la part de la formation de José Mourinho ne devrait pas tarder, Lyon ayant bien fait comprendre qu’il souhaitait être rapidement fixé afin de savoir s’il doit passer à autre chose ou non sur le marché des transferts. La radio sportive, qui cite des sources anglaises, se montre assez optimiste sur l’issue positive de ces discussions.

« L’OL s’est rapproché de nos exigences et il n’y a plus beaucoup d’éléments dans les négociations qui empêchent l’opération de se réaliser. D'ici 48 heures ce dossier devrait se décanter », a expliqué cette source anglaise, qui confirme la tendance déjà apparue dans la presse britannique, et qui fait état d’un accord imminent entre les deux clubs. Les signaux sont donc positifs, et l’OL espère finaliser l’opération d’ici à vendredi, pour présenter Memphis Depay au public du Parc OL ce dimanche lors de la réception de Marseille.