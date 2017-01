OL : Mercato a priori terminé, Genesio est armé pour la course au titre

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Après l’hésitation dans le dossier Patrice Evra, qui a finalement rejoint l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais a probablement mis un terme à son mercato hivernal. Du moins en ce qui concerne les arrivées.

Dans le sens des départs, Clément Grenier est toujours susceptible de partir, même si la piste menant à Nice s’est refroidie. Quant à Jordan Ferri, déçu de son temps de jeu en baisse, la porte ne sera pas fermée en cas d’offre satisfaisante pour toutes les parties, à commencer par le club rhodanien et Bruno Genesio.

« Il y a toujours le cas de Clément qui est en suspens, a confié l’entraîneur des Gones. Pour Jordan, on a été très clair. C'est un joueur sur lequel je compte. Son temps a été réduit depuis le changement de système. Son entourage a fait part de la sollicitation de certains clubs. Dans ce cas-là, il faut que les trois parties y trouvent leur compte. Donc si une proposition satisfait toutes les parties, on peut y réfléchir. Mais pour moi, ce n'est pas nous qui sommes demandeurs. » Genesio s’estime donc suffisamment armé pour atteindre ses objectifs, et pourquoi pas le titre de champion de France.

Genesio compte sur PSG-Monaco

« Si je crois au titre ? En tout cas, dans ma tête, oui. Ça peut paraître bizarre mais oui, a-t-il confirmé avant la venue de Lille samedi (17h). On a 37 points, donc 8 de plus qu'à la même époque l'année dernière et avec un match en moins (à Metz). Même s'il faut le gagner. Il y a PSG-Monaco et si on fait bien notre travail, on peut récupérer des points sur une des deux équipes voire les deux. Et on peut ne pas être si loin que ça si tout se passe bien. Il y a beaucoup de si là-dedans. Mais il faut y croire et je pense que c'est notre devoir à l'OL d'avoir des ambitions lucides mais élevées. » Pour le moment, l’OL compte 11 points de retard sur le leader monégasque.