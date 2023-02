Sonny Anderson à l’OL, Aulas redoute un fiasco monumental

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ancien attaquant du club entre 1999 et 2003, Sonny Anderson est le nouveau conseiller sportif de l’OL.

Quatre ans après la nomination de Juninho au poste de directeur sportif, Jean-Michel Aulas fait revenir une autre légende de l’Olympique Lyonnais au sein de la direction. Il s’agit cette fois de Sonny Anderson, lequel a été nommé conseiller sportif du club rhodanien. L’objectif pour le président lyonnais sera néanmoins d’éviter un fiasco comme ce fut le cas avec Juninho, qu’une majorité des supporters continue de défendre mais qui est parti très fâché de l’OL et qui ne remettra sans doute pas de sitôt les pieds à Lyon. Preuve que Jean-Michel Aulas marche sur des œufs désormais, les prérogatives de Sonny Anderson devraient être très limitées, tout du moins dans un premier temps. Dans son édition du jour, L’Equipe nous en dit un peu plus sur le rôle et les missions de Sonny Anderson à l’OL dans les mois à venir.

Un rayon d'action limitée pour Sonny Anderson à l'OL

Preuve que Jean-Michel Aulas a été traumatisé par le fiasco Juninho, à qui il avait confié les pleins pouvoirs à Lyon, les responsabilités de Sonny Anderson seront limitées dans un premier temps. Le quotidien national explique que les contours exacts de sa tâche sont encore à définir mais à priori, il ne tiendra qu’un simple rôle consultatif et n’empiétera pas sur le pouvoir de décision du duo très critiqué par les supporters, formé par Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot. « Même si la proximité des uns et des autres devrait lui permettre de passer ses messages, de donner des avis » ajoute L’Equipe, persuadé que Sonny Anderson saura se faire entendre et transmettre ses idées malgré tout. Le quotidien confirme par ailleurs que Jean-Michel Aulas a été marqué par l’épisode Juninho, directeur sportif du club entre 2019 et 2021 et qui est parti en très mauvais termes avec l’OL. « C'est quelqu'un d'une extrême gentillesse, très accessible. Un club ne peut pas ne pas être content d'avoir Sonny. Il est compétent. Et très proches des gens » assure de son côté Jean-Christophe Vincent, président de Lyon-la-Duchère, qui collabore également avec Sonny Anderson. Sur le papier, il y a tout pour que son retour à l’OL se passe bien mais Jean-Michel Aulas se veut donc prudent avec un rayon d’action limitée pour commencer.