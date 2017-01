OL : Lyon a toujours une dernière recrue dans le viseur

Dans : OL, Mercato.

Ce lundi, veille du match au Vélodrome, c’est aussi la veille du dernier jour du marché des transferts. Bruno Genesio en a profité pour évoquer les derniers mouvements possibles au sein de son club.

L’entraineur lyonnais a légèrement ouvert la porte aux départs de Nicolas Nkoulou et Rachid Ghezzal, sans trop y croire. Les deux joueurs ne veulent pas partir, pour des raisons différentes, et cela semble tard pour qu’un club soit suffisamment convaincant pour rafler la mise. En ce qui concerne les arrivées, le match à Lille a visiblement permis de pointer du doigt certaines faiblesses, et Bruno Genesio n’écartait pas la possibilité de faire venir un dernier renfort.

« Je ne sais pas si des joueurs peuvent quitter le club. Nkoulou est à la CAN et pour Rachid Ghezzal, c’est non. On a encore un jour pour voir l’utilité de faire venir un autre joueur ou pas », a expliqué l’entraineur lyonnais, qui sait que sa cellule de recrutement a deux pistes de longue date, un arrière gauche et un avant-centre remplaçant. A moins que le possible départ de Jordan Ferri ne bouleverse tout au milieu de terrain.