OL : Le mercato donne des idées à une pépite lyonnaise

Dans : OL, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais avec cinq buts, Alan Dzabana se rapproche lentement mais sûrement du groupe de Bruno Genesio.

D’ailleurs, l’attaquant de 19 ans avait été convoqué pour la réception du Dinamo Zagreb (3-0) en Ligue des Champions en septembre dernier. Ambitieux, le jeune Lyonnais a pour objectif de fréquenter de nouveau les professionnels, en profitant notamment du départ en prêt d’Aldo Kalulu à Rennes.

« Je veux me montrer encore plus décisif pour l’équipe, faire mieux que les six premiers mois, à savoir dépasser la barre des 10 buts, et faire d’autres passes décisives. J’aspire à évoluer avec le groupe professionnel, a confié Dzabana au site Olympique-et-lyonnais.com. Avec les départs d’Aldo Kalulu et de Gaëtan Perrin, je sais que je vais devoir prendre davantage mes responsabilités. »

Dzabana devra se montrer patient

« C’est une bonne chose pour moi, s’est-il réjoui. Collectivement, il faudra poursuivre nos progrès aperçus durant les dernières semaines en 2016, pour ambitionner les deux premières places au classement. »Mais la tâche ne sera pas simple pour Dzabana puisque le prêt de Perrin à Orléans a été annulé. De plus, l’OL est sur le point d’accueillir Memphis Depay qui devrait prendre pas mal de place dans le secteur offensif des Gones.