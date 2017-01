OL : Le dernier rêve de Genesio au mercato

Dans : OL, Mercato.

Après avoir écarté l’idée de faire venir Patrice Evra, Lyon se heurte au refus du Havre de lui céder Ferland Mendy, ce qui met pour le moment un terme à la dernière ambition lyonnaise de cette fin janvier. Mais Bruno Genesio a trouvé un autre cheval de bataille pour les prochains jours. Il s’agit, pendant que cela va discuter beaucoup contrats, transferts et gros sous, de profiter du retour rapide de Rachid Ghezzal pour lui montrer qu’il comptait sur lui, et l’inciter à prolonger son contrat avec son club formateur.

« Il n’a pas été usé par son temps de jeu, et même s’il y a eu le voyage, il est jeune et récupère bien. J’ai toujours l’envie de le convaincre de prolonger, car pour lui et pour le club, ce serait la meilleure des solutions », a souligné dans Le Progrès un Bruno Genesio qui a le mérite de ne pas lâcher le morceau, alors que Lyon a fait une dernière proposition copieuse à son ailier algérien. Mais l’entraineur lyonnais le sait bien, la tendance est très forte vers un départ de Ghezzal en fin de saison, sans que l’OL ne touche un centime pour cela.