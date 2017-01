OL : Friture sur la ligne avec Aulas, Nice abandonne la piste Grenier

Dans : OL, Mercato, OGCN.

Peu désireux de renforcer un concurrent direct aux places européennes, l’Olympique Lyonnais s’est montré trop gourmand au goût de l’OGC Nice pour lui céder Clément Grenier.

C’est du moins l’avis au sein du club azuréen, dont le directeur général a mis un terme à la possible arrivée du milieu de terrain. « On ne donnera pas suite. Les conditions réclamées par l’OL ne sont pas compatibles avec ce que l’on veut faire. On a informé Lyon que ce n’était pas dans nos cordes », a fait savoir Julien Fournier à L’Equipe. Entre le prêt payant ou le transfert, et le salaire du joueur même si ce dernier était prêt à faire des gros efforts, le montage était donc trop compliqué pour Nice.

Jean-Michel Aulas ne voulait en effet pas faire un cadeau trop important au Gym, car l’idée de voir son rival niçois conserver sa place sur le podium avec un Grenier de retour à un bon niveau avait de quoi lui donner quelques sueurs froides. Et comme Nice va faire signer Mounir Obbadi et récupérer plus rapidement que prévu Jean-Michaël Seri, le club azuréen a décidé de couper court aux négociations, ne laissant que peu d’options à Clément Grenier pour se relancer cet hiver.