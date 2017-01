OL : Des supporters sont allés trop loin... Morel répond

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré la présence de Maciej Rybus et de Jérémy Morel dans son effectif, l'Olympique Lyonnais est à la recherche d'un nouveau latéral gauche durant ce mercato hivernal. Et ceci peut se comprendre quand on sait que les deux défenseurs enchaînent les mauvaises performances ces dernières semaines...

Dimanche, lors de la défaite à Caen (3-2), Morel a joué 73 minutes avant d'être remplacé par Rybus. L'ancien Marseillais a même été le point faible de Lyon dans cette rencontre, et certains supporters l'ont clairement fait remarquer sur les réseaux sociaux... en y allant très fort sur les insultes. Cette attaque violente et gratuite, Morel ne l'accepte pas, et il l'a fait savoir. « Pas sûr que souhaiter la mort de ma famille nous fasse gagner. On va miser sur le travail plutôt. Bonne soirée aux cerveaux et allez l'OL », a lancé, sur Twitter, le défenseur lyonnais, qui envoie donc un sérieux message à ses détracteurs.