OL : Ruben Dias à Lyon, tout va se jouer mercredi !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En quête d’un défenseur central au mercato, l’OL a fait de Ruben Dias sa priorité n°1. Et avec la signature de Yerry Mina à Everton, les possibilités se réduisent pour l’état-major de Lyon. Ainsi, Jean-Michel Aulas va tenter le tout pour le tout afin de boucler l’arrivée du Portugais de Benfica. Et selon les informations de beIN SPORTS, tout va se jouer mercredi, au lendemain du match retour entre Fenerbahçe et le club de Lisbonne dans le cadre du troisième tour de qualification à la Ligue des Champions.

« Dias est d’accord pour venir » aurait confié Jean-Michel Aulas à Margot Dumont, journaliste pour la chaîne cryptée, en marge du match entre l’OL et Amiens. Reste désormais à se mettre d’accord avec Benfica, ce qui ne semble pas être une mince affaire, le club portugais comptant évidemment sur son défenseur de 21 ans pour cette saison 2018-2019. Pour rappel, Ruben Dias possède une clause libératoire dans son contrat à hauteur de 45ME. Une somme que l’OL semble avoir du mal à lâcher, même si les positions des deux clubs pourraient se rapprocher en milieu de semaine. Sinon, l’état-major du récent 3e de Ligue 1 devra passer à un autre dossier pour ne pas se retrouver dans l'embarras en fin de mercato…