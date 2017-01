OL : Darder se pose des questions, mais ne sort pas la carte mercato

Dans : OL, Ligue 1.

Avant le grand match de Coupe de France contre l'OM, Sergi Darder s'est confié sur sa situation personnelle au sein de l'Olympique Lyonnais.

Plus ou moins titulaire en début de saison jusqu'à la mi-octobre, le milieu de terrain espagnol a perdu sa place au sein de l'effectif rhodanien. Cantonné au banc de touche depuis plusieurs mois à cause notamment du passage en 4-2-3-1, où Gonalons et Tolisso règnent sans partage dans l'entrejeu, Darder a un peu de mal à comprendre les choix de Bruno Genesio, qu'il respecte bien entendu. Mais ce n'est pas autant qu'il souhaite quitter le club rhodanien en cette fin de mercato hivernal, comme cela avait été sous-entendu au cours des dernières semaines.

« C’est difficile de ne pas jouer. Forcément, tu te poses des questions. J’ai signé 5 ans ici et je suis très bien ici, tout comme ma famille. J’ai parlé avec le club, je ne veux pas partir maintenant. J’ai envie de rester à l’OL longtemps… Le coach devait essayer de changer des choses. On a gagné des matchs sans moi donc après, c’est très difficile d’être de nouveau titulaire. Mais c’est vrai qu’il y a des choses que je n’ai pas forcément comprises. On en a parlé avec le coach et j’accepte ses décisions », a avoué, en conférence de presse, Sergi Darder, qui va donc redoubler d'efforts pour redevenir titulaire au sein de l'Olympique Lyonnais.