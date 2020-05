OL : Un cador au salaire XXL pour oublier Coupet ?

Dans : OL.

A la surprise générale, Grégory Coupet s’est engagé en faveur de Dijon le 20 mai dernier, alors que l’OL a tardé à lui proposer une prolongation de contrat.

L’annonce choc du départ de Grégory Coupet a provoqué bien des secousses à Lyon, qui s’active désormais pour lui trouver un remplaçant au sein du staff de Rudi Garcia. Entraîneur des gardiens de l’ASSE, Fabrice Grange est apprécié par Anthony Lopes. Mais selon les informations obtenues par L’Equipe, il ne fait finalement pas partie des trois finalistes pour récupérer le poste. En effet, le média indique que tout devrait se jouer entre Rémy Vercoutre, Christophe Revel… et Christophe Lollichon.

Le dernier cité est une véritable référence en Europe puisqu’il occupe le poste d’entraîneur des gardiens de Chelsea depuis 2007. Or, il semble désormais plus en retrait chez les Blues, et verrait d’un bon œil un retour en France, lui qui a commencé du côté du FC Nantes et qui a également officié à Rennes où il a côtoyé un certain Petr Cech. Néanmoins, Christophe Lollichon bénéficie d’un contrat en béton en Angleterre, qui n’a pas grand-chose à voir avec ce que touchent les entraîneurs des gardiens en France.

Son salaire imposant pourrait donc être un frein à son arrivée dans la capitale des Gaules, un problème qui ne se poserait évidemment pas avec Rémy Vercoutre ou Christophe Revel. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas et Juninho effectueront cet effort qui permettrait au moins de faire passer la pilule du départ de Grégory Coupet auprès des supporters, véritablement sous le choc de l’annonce du départ de l’ancien gardien de l’OL la semaine dernière. Par ailleurs, il est intéressant de noter que L’Equipe dévoilait lundi que la préférence de Rudi Garcia allait à Christophe Revel…