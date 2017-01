OL : Aulas explique pour quelle raison il croit au podium

Dans : OL, Ligue 1.

Le match nul entre le PSG et l’ASM permet à Lyon de limiter mathématiquement la casse en ce qui concerne la course au podium, mais c’est surtout la performance livrée face à Lille qui plombe le moral des supporters lyonnais dans cet objectif. Pas de quoi toucher Jean-Michel Aulas, qui, fidèle à lui même, a assuré qu’il fallait croire à une belle remontée, surtout que les matchs à confrontations directes montrent que l’OL a le niveau estime le président lyonnais.

« On jugera en fin de saison. Pour le moment, victoire à Monaco, contre l’OM, contre Saint-Etienne. Je vais vous faire une confidence. Le podium, moi j’y crois quand je vois certains matchs de l’OL contre Monaco, l’OM ou à Nantes. Il faut toujours s’accrocher et surtout regarder la qualité du fond de jeu. Et là, l’OL est au top », a assuré un Jean-Michel Aulas qui estime que son équipe peut encore redresser la tête, même s’il ne faut plus perdre de temps et que la Coupe d’Europe va bientôt revenir.