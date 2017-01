OL : Aulas est monté jusqu’à 15 ME pour Depay !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

La priorité de l’Olympique Lyonnais, c’est désormais Memphis Depay. Bruno Genesio l’a confié sans détour ce vendredi en conférence de presse, et le coach rhodanien sait que ce message va forcément arriver jusqu’aux oreilles de l’ailier néerlandais.

Ce dernier pourra peut-être faire pression pour faciliter un départ, car pour l’heure, Manchester United est bien vendeur, mais seulement au tarif fixé par les Red Devils. En effet, selon Sky Sports, Jean-Michel Aulas a effectué une copieuse offre pour récupérer l’ancien joueur du PSV Eindhoven, montant jusqu’à 15 ME bonus compris pour convaincre MU de lâcher son remplaçant de luxe. Pourtant, cette proposition a été refusée, MU restant ferme sur sa volonté de récupérer 17 ME sec pour un joueur acheté le double 18 mois plus tôt.

Les dirigeants anglais n’ont pas envie de trop perdre la face, même si l’aventure de Memphis Depay a de grandes chances de se terminer cet hiver, et restera comme un fiasco sportif et financier. Reste à savoir si l’OL, pour le moment seul sur le dossier comme révélé ce vendredi matin, va faire l’effort supplémentaire pour aller chercher la révélation de la Coupe du monde 2014 au Brésil, et effectuer un recrutement d’ampleur pour combler son entraineur.