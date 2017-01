OL : Depay encourage Lyon à faire une belle offre pour l’acheter

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais a effectué ce jeudi une première offre pour tenter de récupérer Memphis Depay. Les recruteurs lyonnais ont bien compris que Manchester United ne laisserait pas partir leur ailier néerlandais sous la forme d’un prêt, José Mourinho y étant fermement opposé. La proposition de l’OL a néanmoins été refusée par les Red Devils. Si le montant n’a pas été dévoilé, il serait jugé bien en-deçà de la valeur estimée du joueur selon le club anglais. Mais de nouveaux éléments apportés par la chaine ESPN peuvent donner de l’espoir à Lyon.

Tout d’abord le fait que l’OL soit le seul club à s’être réellement renseigné et à avoir fait une offre, West Ham et Everton, annoncés comme candidats, n’ayant pour le moment pas bougé le petit doigt. Enfin, du côté du joueur, la chaine sportive annonce que Depay ne croit plus en ses chances de s’imposer à Manchester United et attend donc de partir, le plus tôt étant le mieux. L’ancien du PSV Eindhoven attend donc une offre rehaussée de la part de son principal candidat pour changer d’air, ce à quoi il est favorable pour tenter de relancer sa carrière. Des éléments encourageants pour l’OL, même si l’addition finale risque d’être salée sur le plan financier.