Monaco : C'est annoncé, Mbappé finira au Real Madrid ou au Barça

Révélation de la saison au sein du football français, Kylian Mbappé devrait bientôt quitter l'AS Monaco pour rejoindre l'un des meilleurs clubs en Europe, avoue l'un de ses coéquipiers.

Pour sa première saison pleine au plus haut niveau, Kylian Mbappé réalise déjà de très grandes choses alors qu'il vient d'avoir 18 ans. Auteur de 19 buts en 33 matchs sous le maillot monégasque cette année, Mbappé s'est ouvert la porte de l'équipe de France, avec qui il a joué son premier match contre le Luxembourg samedi (1-3). Si sa progression est phénoménale aux yeux du grand public, ses coéquipiers à Monaco sont les mieux placés pour en parler. Et selon Fabinho, le natif de Bondy ira très loin... du côté du championnat d'Espagne.

« Mbappé est impressionnant. Il a une grande maturité, sur et en dehors du terrain, pour quelqu’un qui a seulement dix-huit ans. Il sait comment jouer sur les côtés et dans l’axe, et il marque beaucoup parce qu’il a du sang-froid et il finit bien. Nous savons que, tôt ou tard, il va finir au Real Madrid, au Barça, un club de cette dimension. Mais, jusqu’à ce que ce jour arrive, nous allons profiter du fait qu’il soit dans notre équipe (rires) », a lancé, sur le blog brésilien Chuteira FC, le milieu défensif de l'ASM, qui promet donc un avenir plus que radieux à Mbappé.