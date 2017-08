Mercato : Kasper Dolberg très proche de Monaco ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, OL.

L'AS Monaco semble vouloir se renforcer d'ici la fin du mercato estival, notamment sur le plan offensif, sans que l'on sache s'il s'agit de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé ou seulement d'offrir un choix plus large à Leonardo Jardim. Quoi qu'il en soit, il se chuchote depuis plusieurs jours que le club de la Principauté négocie avec l'Ajax Amsterdam concernant Kasper Dolberg, le jeune attaquant international danois de 19 ans qui est présenté comme l'un des futurs cracks du football européen.

Le nom de Kasper Dolberg avait été évoqué du côté de Lyon il y a quelques semaines, mais si le joueur de l'Ajax rejoint lors de ce mercato la Ligue 1, ce sera plutôt à Monaco. Car cette piste est très sérieuse, @julien_mgrt, toujours très bien renseigné sur les transferts de l'AS Monaco, affirme même qu’il existe « des contacts très avancés entre Monaco et l’Ajax pour Dolberg » et que si « d’autres noms sont en réflexion, Dolberg reste la piste la plus crédible ». Il y a 48 heures, le Milan AC semblait également très intéressé par l'attaquant danois, mais à priori Monaco est lui entré dans le concret là où le club italien est plus évasif.