Malang Sarr à Monaco, le très beau coup de l’ASM ?

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’AS Monaco est en passe d’obtenir le renfort de Malang Sarr.

Un très joli coup en perspective pour les dirigeants de l’AS Monaco. En quête d’un défenseur central lors de ce mercato estival, le club de la Principauté est tout proche de s’attacher les services de Malang Sarr. Selon les informations de Foot Mercato, un accord est imminent entre Chelsea et l’ASM sur les bases d’un prêt avec option d’achat. A ce stade, le prix de cette option d’achat ainsi que les conditions de celle-ci (obligatoire ou pas) n’ont pas filtré. Mais les Monégasques, qui cherchent activement un défenseur central pour gonfler les rangs d’un effectif où seuls Disasi, Maripan et Badiashile sont fiables à ce poste, sont en passe de trouver leur bonheur. Reste maintenant à voir si la venue de Malang Sarr signifie que l’ASM va perdre un défenseur, alors que Badiashile est valorisé à hauteur de 50 ME et dispose d’une belle cote au mercato.