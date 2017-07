L1 : Pierre Ménès alerte Monaco sur deux joueurs indispensables

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

A quoi va ressembler la dernière ligne droite du mercato à l’AS Monaco ? Après les départs de Germain, Bakayoko, Bernardo Silva ou encore Mendy, d’autres joueurs pourraient quitter le navire malgré la ferme intention de Vadim Vasilyev de ne plus céder ses pépites aux plus grandes écuries européennes. Particulièrement courtisés cet été, Thomas Lemar et Kylian Mbappé sont toujours là. Et selon Pierre Ménès, il sera très difficile pour le club de la Principauté de lutter pour le titre la saison prochaine sans les deux internationaux français. Le journaliste de Canal + donne également son avis sur les deux recrues de l’ASM titulaires face au PSG samedi soir.

« Monaco a nettement faibli sur le plan physique en seconde période, mais peut se dire que Tielemans est sans doute une vraie bonne pioche et que Kongolo, sur ce qu’il a montré, en est peut-être une moins bonne. Il faudra surtout espérer que l’ASM garde Lemar et Mbappé pour faire une bonne saison. Si seulement l’un des deux venait à partir, ce serait à mon avis très compliqué pour Monaco de défendre son titre » a confié Pierre Ménès sur son blog. Difficile de donner tort au journaliste de la chaîne cryptée, tant les deux éléments offensifs sont primordiaux dans l’animation mise en place par un Leonardo Jardim qui réagirait sans doute mal si les deux joueurs venaient à partir…