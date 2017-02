ASM : Jardim refuse de flinguer Falcao sur penalty

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Que serait-il advenu du match Manchester City-Monaco si Falcao avait marqué son penalty ? On ne le saura jamais. Mais samedi, Fabinho a bien confirmé qu'il était le Monsieur 100% dans cet exercice au sein de l'effectif monégasque en trompant le portier de l'EA Guingamp d'une belle Panenka. Tout cela sous le regard de Falcao qui venait d'être remplacé et suivait donc le match du banc de touche.

Forcément, la réussite de Fabinho (11 penalties réussis sur 11 tirés) a été rappelée à Leonardo Jardim. Mais l'entraîneur de l'AS Monaco a totalement assumé ce qui s'était passé à l'Etihad Stadium mardi soir. « Les deux sont de gros tireurs et les deux sont de grands joueurs. Falcao n'en a jamais raté en Championnat. Fabinho non plus. Sur ce point, je suis tranquille. Si c'était aujourd'hui, je prendrais à nouveau la même décision. Je suis une personne qui donne sa confiance aux joueurs qui travaillent bien. Ce n'est pas parce qu'il rate qu'il est un mauvais joueur. Le foot, c'est comme ça », a fait remarquer Leonardo Jardim, pas décidé à reprocher son échec à Falcao. Des propos qui vont évidemment rassurer le buteur colombien de l'AS Monaco.