Avec l’arrivée de Patrice Evra et celle de Morgan Sanson, l’OM complète son effectif même si Rudi Garcia n’aura probablement pas d’attaquant supplémentaire cet hiver. Néanmoins, il reste un énorme dossier sur la table avec le transfert ou non de Dimitri Payet. Mais en plus de cela, La Provence affirme ce jeudi que le club travaille « dans le plus grand secret » pour conclure l’arrivée d’un défenseur central.

Pourtant, Marseille n’en manque pas avec Rolando, Rekik, Fanni, Doria et Hubocan, mais aucun ne donne réellement satisfaction en dehors du Français. Une arrivée que les dirigeants olympiens ont encore quelques jours pour conclure, même si pour le moment, le secret est en tout cas parfaitement préservé. En effet, dernièrement, seule la piste menant à Aderlan Santos en provenance de Valence a été évoquée, sans pour le moment provoquer l’agitation au sein des différentes parties.