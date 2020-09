OM : Luis Henrique est arrivé à Marseille

Dans : OM.

Attendu ce jeudi à Marseille, la future recrue olympienne Luis Henrique a bien atterri à Marignane aux alentours de 11h30.

Il n’y a plus aucune place au doute. Luis Henrique, attaquant de 18 ans évoluant la saison dernière à Botafogo, va bien devenir la quatrième recrue de l’Olympique de Marseille après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Et pour cause, l’ailier brésilien a atterri ce jeudi aux alentours de 11h30 à l’aéroport de Marignane, après avoir embarqué au Brésil dans la soirée de mercredi. Selon les informations de La Provence, Luis Henrique doit maintenant passer la visite médicale et si celle-ci ne relève aucun problème, il paraphera un contrat de cinq ans. Pour rappel, Marseille déboursera entre 10 et 12 ME pour s’offrir ce joueur jugé comme très prometteur en Amérique du Sud.