OM : Un défenseur brésilien recruté en urgence au mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Le double fiasco défensif face à Monaco et Lyon a montré que l’OM ne pouvait pas rivaliser avec les meilleurs en Ligue 1 sans une arrière-garde digne de ce nom.

Le constat avait parfois du mal à être effectué par Rudi Garcia, qui avait récemment fait savoir que s’il devait terminer la saison avec Rolando, Doria, Fanni, Rekik, Hubocan et Bédimo, il s’en accommoderait. Aujourd’hui, cela ne semble vraiment pas envisageable, tant personne ne tient la route en arrière gauche, alors que la charnière centrale s’effrite dans la relance, et fait peur par son manque de vivacité. Résultat logique, l’OM accélère sur un joueur qui ne sera pas retenu dans son club. Il s’agit d’Aderlan Santos, qui n’a plus vraiment sa place à Valence, avec seulement 8 matchs de disputés en Liga, alors qu’il était plus régulièrement utilisé la saison passée.

Cette mise sur le côté dans un club où les résultats ne sont pas au rendez-vous pourrait déboucher sur sa vente. Acheté 10 ME, le Brésilien ne vaut plus que 4 à 6 ME selon El Desmarque de Valence. Sous la coupe de Jorge Mendes, l’ancien joueur révélé au Sporting Braga a néanmoins d’autres pistes, comme l’Olympiakos et le Galatasaray, mais l’OM serait le premier club à avoir entrepris des démarches sérieuses pour le faire venir annonce le journal espagnol. Toutefois, avec ce beau bébé d’1,88 m et de 90 kilos, c’est clairement un nouveau joueur costaud qui pourrait débarquer sur le Vieux Port.