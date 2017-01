OM : Monaco, Dortmund, pourquoi Sanson a préféré Marseille

Dans : OM, Monaco, Bundesliga, Mercato, Ligue 1.

Officiellement Olympien depuis mercredi, Morgan Sanson explique pourquoi il a décidé d'opter pour Marseille lors de ce mercato hivernal alors qu'il disposait d'autres opportunités.

Après trois saisons et demi à Montpellier, Morgan Sanson souhaitait franchir un nouveau palier dans sa carrière en cette nouvelle année 2017. Pour cela, le joueur de 22 ans disposait de quatre options : deux à l'étranger, avec la Roma et le Borussia Dortmund, et deux en France, avec Monaco et Marseille. Au final, le milieu de terrain a donc choisi de rejoindre l'OM même si les trois autres clubs cités jouent la Ligue des Champions alors que le club phocéen aspire juste à la retrouver. Et ce choix, Sanson l'assume complètement, et pour trois raisons. D'abord parce qu'il a ressenti un bon feeling avec les nouveaux dirigeants marseillais, mais aussi parce qu'il avait l'ambition de progresser en France tout en prenant du plaisir à jouer au Stade Vélodrome.

« J’avais d’autres contacts, notamment Monaco, la Roma ou un intérêt de Dortmund. Mais je suis jeune et je pense que j’ai encore une marche à franchir en France. Beaucoup de jeunes joueurs sont partis à l’étranger et sont revenus peu de temps après. C’est sûr que ça a été une réflexion. Le choix de Marseille s’est fait naturellement. J’ai eu le coach et les dirigeants au téléphone et tout ça a fait que j’ai senti que c’était là-bas que je voulais aller pour ma progression. Marseille plutôt que Monaco ? J’ai eu le coach et le feeling est vraiment bien passé. C’était important pour moi d’avoir ce feeling avec le coach avec lequel j’allais travailler. Même chez les dirigeants, j’ai senti une grande ambition. Je suis quelqu’un d’ambitieux, j’ai besoin de passer des caps et toutes ces choses-là ont joué dans ma décision. Et ce qui est revenu aussi souvent, c’est ce stade, cette ambiance. J’avais vraiment envie de connaître ça et de pouvoir dire un jour que j’ai été joueur de l’OM avec tout ce public. On fait du foot pour ça et c’est aussi pour ça que j’ai choisi Marseille », a avoué, sur les ondes de RMC, le nouveau milieu de terrain de l'OM, qui ne regrette donc pas du tout son choix hivernal.