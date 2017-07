OM : Germain, c'est l'attaquant qui change tout à l'OM confirme Lopez

Dans : OM, Ligue 1.

Brillant en préparation, Valère Germain a confirmé ses excellentes dispositions face à Ostende lors du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, en inscrivant un triplé important avant le match retour en Belgique. Remplaçant de Bafétimbi Gomis sur le front de l’attaque de l’OM par rapport à la saison passée, l’ancien buteur de l’AS Monaco s’est parfaitement fondu dans le collectif phocéen, autour des Payet, Thauvin ou autre Sanson. Auteur d’une passe décisive pour Germain contre Ostende, Maxime Lopez se régale aussi d’évoluer à côté d’un tel joueur.

« Il a fait un début en fanfare. Avec Valère, nous commençons à trouver des automatismes, que ce soit Morgan ou moi. Quand on sait qu'on a un grand buteur comme lui, on sait que si on lui met le ballon dans de bonnes conditions, il va finir, comme sur la passe de Dimitri ou la mienne » a confié à La Provence celui qui a porté une fois le brassard de capitaine de l’OM durant la préparation. L’attaque de l’OM tourne déjà bien en ce début de saison, en attendant un renfort supplémentaire qui se fait toujours attendre…