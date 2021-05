OM : Guendouzi dit oui à Marseille !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille ne veut pas perdre de temps lors du mercato estival, et les dirigeants phocéens ont déjà noué des contacts avec Arsenal pour faire signer Mattéo Guendouzi.

Etre à la fois président et responsable des transferts de l’OM n’est visiblement pas un souci pour Pablo Longoria, lequel doit avoir actuellement des journées bien occupées. Outre les négociations avec Gerson, le patron du club marseillais aurait également avancé ses pions dans le dossier Mattéo Guendouzi. Au point même d’avoir directement parlé, tout comme Jorge Sampaoli, avec le milieu de terrain de 22 ans qui ne souhaite pas revenir à Arsenal avec qui il a encore un an de contrat. Et cela tombe bien du côté des Gunners, où Mikel Arteta n’est pas du tout fan de l’ancien parisien, on est prêt à étudier toutes les offres lors du mercato. Des offres qui seraient d’ailleurs nombreuses pour celui qui sort d’une saison tout de même mitigée en Bundesliga au Hertha Berlin.

L’Olympique de Marseille, qui souhaite se renforcer dans ce secteur, a donc mis Mattéo Guendouzi dans sa liste des joueurs prioritaires et selon FootMercato c’est le message que Longoria et Sampaoli ont directement fait passer au milieu de terrain lors d'un récent entretien. L’opération séduction de l’OM a visiblement bien fonctionné, puisque le joueur français d’Arsenal serait d’ores et déjà convaincu que rejoindre le club phocéen serait une excellente chose pour relancer sérieusement sa carrière. Le média spécialisé explique que contacté par d’autres clubs européens, notamment Villarreal et Valence, Mattéo Guendouzi donne désormais sa priorité à Marseille et que les choses pourraient rapidement se concrétiser lorsque le mercato ouvrira ses portes. En faisant venir l'international Espoirs, l'Olympique de Marseille frapperait un grand coup, même s'il faut encore trouver l'offre qui fera mouche avec Arsenal, même si la valeur de Guendouzi a notablement baissé ces deux dernières années.