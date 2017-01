OM : Ancien détracteur, Pierre Ménès devient fan de McCourt

Dans : OM, Ligue 1.

Bien que son mercato hivernal soit moins rapide que prévu, l’Olympique de Marseille ne donne pas du tout l’impression de paniquer.

Au contraire, le club phocéen, qui vient d’accueillir l’ancien Montpelliérain Morgan Sanson, semble suivre un chemin très précis. Celui tracé par le président Jacques-Henri Eyraud en conférence de presse. Pendant ce temps-là, l’entraîneur Rudi Garcia a métamorphosé le visage de son équipe. De quoi bluffer Pierre Ménès qui ne s’attendait pas à autant de sérieux dans « l’OM Champions Project » du propriétaire Frank McCourt.

« Ils semblent savoir ce qu’ils font et avancent avec prudence, a noté le chroniqueur de Direct Matin. Pourtant, au moment du rachat du club par le milliardaire américain, j’étais assez sceptique, mais il a su mettre en place un organigramme cohérent avec Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia. L’ancien entraîneur de la Roma a, lui, donné une assise et un visage plus conquérant à cette équipe pour amorcer une remontée au classement. »

Ménès n’avait pas vu ça depuis longtemps

« On se doute bien que Marseille ne va pas finir sur le podium en fin de saison. Mais il faut se souvenir qu’à un moment, les Olympiens étaient très loin du Top 10. En tout cas, le club phocéen donne une image de sérieux qu’on ne lui a pas connu depuis de très longues années. Et c’est vraiment porteur d’espoirs pour les supporters de l’OM, mais aussi pour le football français », a conclu Pierre Ménès, déjà séduit par le travail de la nouvelle direction.