OM : La méthode Eyraud au mercato tient en quatre mots

Dans : OM, Mercato.

L'OM tient sa première recrue et ce n'est probablement pas fini. En tout cas, le président Jacques-Henri Eyraud a dévoilé sa méthode pendant le marché des transferts.

Mercredi, la nouvelle direction américaine de l'OM a accueilli son premier renfort du mercato. Arrivé de Montpellier pour 12 millions d'euros, Morgan Sanson a effectivement signé dans la cité phocéenne... car il colle parfaitement aux cirières demandés par Jacques-Henri Eyraud. Le président olympien a ainsi dévoilé sa méthodologie, validée par Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, concernant le recrutement. Et son système repose sur un abécédaire de quatre mots.

« Le premier mot clé, c’est adhésion. Pour nous rejoindre, il faut adhérer à ce qu’est l’OM. Avec Morgan, on a eu face à nous quelqu’un qui a montré beaucoup d’enthousiasme vis-à-vis de l’OM et de son projet. Le deuxième mot clé, c’est le mot besoin. Nous sommes au mercato d’hiver. Nous ne sentons pas de pression pour recruter. Nous ne recruterons que si des opportunités répondent à un besoin. C’est pour ça que, pour Morgan, nous avons identifié quelqu’un qui répondait véritablement à ce que sont les besoins sportifs de l’OM. Troisième mot, la cohérence, avec le projet OM Champions. C’est évidemment d’avoir des joueurs expérimentés, et pourquoi pas des grands noms, mais aussi miser sur l’avenir. Nous avons une vison à long terme sur ce que doit être l’OM demain, dans 3-7 ans. Notre horizon est celui-là. Nous avons identifié là une pépite, qui est jeune, qui va nous accompagner tout au long de ce formidable projet démarré il y a deux mois et demi. Enfin, quatrième mot de notre abécédaire, c’est discipline. Nous ne sommes pas un gros carnet de chèques monté sur crampons. Nous sommes des entrepreneurs. La discipline en matière financière est fondamentale pour nous. Cela restera comme une règle de conduite sur ce mercato et bien au-delà », a lancé le président Eyraud, qui tient donc à faire passer quelques messages en dévoilant sa méthode pendant ce mercato hivernal. Reste à savoir si elle pourra s'appliquer à tous les cas de figure, mais au moins, l'OM a un plan de marche précis.