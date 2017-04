OM : 33e journée, et Marseille bat enfin un gros

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a clairement surclassé l'AS Saint-Etienne dans son duel pour les places européennes (4-0). Grâce à des buts de ses attaquants, Thauvin, Gomis et Payet, le club marseillais a même battu pour la première fois de la saison un membre du Top 7 de la Ligue 1. Un signe fort avant d'entamer le sprint final, surtout que l'OM reste une série de six matchs sans la moindre défaite (trois victoires et trois nuls), la meilleure de sa saison.