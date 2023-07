OM ‍: Ndiaye refuse une dernière offre délirante, il est à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Iliman Ndiaye est arrivé cette nuit à Marseille, où il a été accueilli par 500 supporters de l’OM. Un baptême du feu pour le Sénégalais dans son nouveau club, qu’il a choisi au détriment d’une offre colossale de Sheffield United.

Iliman Ndiaye sixième recrue du mercato de l’Olympique de Marseille, c’est presque fait. Après avoir accueilli Kondogbia, Renan Lodi, Aubameyang, Sarr et Blanco, le club phocéen est sur le point d’officialiser la signature de l’international sénégalais en provenance de Sheffield United. D’après les sources, le club de Frank McCourt va débourser entre 15 et 17 millions d’euros pour l’attaquant de 23 ans, auteur de 14 buts et 11 passes décisives la saison dernière sous les couleurs de Sheffield United en Championship.

Le feu pour l’arrivée @iliman_ndiaye à Marignane, plus de 500 supporters a 00h40 vous êtes des monstres, merci aux @Winners1987 d’être là

FORZA l’OM 💪💙😎 pic.twitter.com/VkTivvJWcs — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 31, 2023

Une nouvelle recrue de taille pour l’OM, qui est en train de se bâtir une sacrée attaque après les signatures déjà officialisées de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea et d’Ismaïla Sarr, recruté à Watford pour une somme légèrement inférieure à l’indemnité de transfert payée pour Iliman Ndiaye. Cette nuit sur les coups de 00h30, le Sénégalais a d’ailleurs posé le pied à Marseille, où il a été accueilli par près de 500 spectateurs en fusion à Marignane.

Ndiaye a refusé une offre gigantesque de Sheffield

Les fans de l’OM souhaitaient marquer le coup, alors que Ndiaye est un fan inconditionnel du club marseillais depuis ses 11 ans. Dribbleur déroutant au profil qui fait lever les foules, Ndiaye a tout sur le papier pour devenir le nouveau chouchou du Vélodrome. D’autant que selon l’insider Marwan Belkacem, à la pointe sur le dossier Iliman Ndiaye depuis le début du mois de juillet, l’international sénégalais a refusé une offre en or massif pour signer à Marseille. Fraîchement promu en Premier League, Sheffield United offrait « une prolongation XXL sur tous les plans » au néo-attaquant de l’OM.

Sachez que Sheffield offrait une prolongation XXL sur tous les plans à Iliman Ndiaye.



L'un voire le plus gros salaire des Blades, et il a refusé systématiquement chaque offre qui se présentait.



Joueur du peuple marseillais — MB (@MarwanBelkacem) July 30, 2023

Concrètement, il pouvait devenir à Sheffield l’un des plus gros salaires de l’histoire du club… une offre refusée par Iliman Ndiaye, plus que jamais motivé à l’idée de rejoindre son club de cœur malgré les hésitations qui ont pu le tirailler au cœur de l’été. L’officialisation de ce transfert doit intervenir ce lundi, dès lors que le joueur aura satisfait à la traditionnelle visite médicale. Ndiaye, qui a effectué l’ensemble de la préparation à Sheffield et qui a déjà joué trois matchs amicaux, sera immédiatement prêt sur le plan physique. Il pourrait être dans le groupe pour l’ultime match amical de l’Olympique de Marseille, ce mercredi au Vélodrome face au Bayer Leverkusen.