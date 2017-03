EdF : Daniel Riolo pas emballé par des Bleus « un brin délavés »

Dans : Equipe de France.

L'équipe de France a fait un grand pas de plus vers le Mondial 2018 grâce à sa victoire 3 à 1 au Luxembourg, et à la défaite des Pays-Bas en Bulgarie. Mais pour Daniel Riolo, si l'essentiel est là avec cette victoire, il ne faut tout de même pas s'enflammer pour la copie rendue ce samedi soir par les Bleus face à une sélection du Luxembourg qui a réussi à contrarier le jeu tricolore sans garer le bus devant le but.

« Contre ce genre d’adversaires, c’est une question de temps. On est confiant et on se dit que ça viendra. Mais ce n’est pas exactement comme ça que s’est déroulée la première période. Le Luxembourg a tout fait sauf attendre d’encaisser un but. A dire vrai et trop souvent, c’est la petite équipe qui a essayé de construire le plus de jeu ! Ce qui a le mieux marché, ce sont les latéraux. Mendy et Sidibé montent et créent les décalages. Voilà le jeu des Bleus. Pour le reste, c’est pauvre. C’est plutôt l’audace des Luxembourgeois qui est à mettre en avant. Rien à voir avec une équipe garant l’autobus devant sa surface. Je me demande ce que ferait Deschamps s’il dirigeait une telle équipe. Parce qu’avec ces Bleus et tous ces joueurs offensifs, lui, il met deux milieux défensifs. Quand on est une serrure, on reste une serrure ! Même avec les As ! (…) 3-1, l’important c’est les trois points, seul le résultat compte et la vie est belle… Pour Deschamps. Mais on a le droit de voir la vie autrement… », a expliqué, sur son blog, Daniel Riolo.