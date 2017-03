EdF : Aulas soutenu par une grande gueule dans le dossier Benzema

Dans : Equipe de France, OL.

Jean-Michel Aulas a indiqué vendredi qu'il était prêt à jouer les médiateurs au sein de la FFF afin d'essayer de renouer le fil du dialogue entre Karim Benzema et l'équipe de France, Didier Deschamps ayant encore une fois refusé de parler de l'attaquant du Real Madrid, lequel attend de savoir pourquoi il n'est même pas pré-convoqué chez les Bleus. La sortie du patron de l'Olympique Lyonnais, nouvel élu de la Fédération Française de Football, a fait causer, certains étant inquiets de voir le dirigeant rhodanien déjà vouloir se mêler à un dossier de l'équipe de France. Mais Jean-Michel Aulas a reçu le soutien de Stéphane Pauwels, le consultant belge de L'Equipe TV, pour qui le président de l'OL a raison de s'inviter dans cette polémique.

« Autant souvent je dis ce que je pense de Monsieur Aulas quand il est le roi du tweet et qu’il déconne, mais là il a un statut à la fédé, il est président d’un club, Lyon, et peut-être qu’il se sent concerné parce que Benzema est un ancien joueur. Donc il a une légitimité et ce n’est pas un scandale que Jean-Michel Aulas demande que les gens se voient et se mettent autour d’une table. C’est un peu maladroit, car il le sort maintenant, mais que d’autres présidents disent aussi qu’ils veulent calmer cette histoire Benzema (…) Cette histoire pollue. Je ne suis ni pour l’un ni pour l’autre, mais la justice ne tranche pas et prend du temps, du temps, du temps, ça devient nauséabond. Benzema sort du bois à chaque fois et ne comprend pas pourquoi il n’est pas sélectionné, on ne sait pas si c’est à cause des affaires ou du football. Cela mérite d’être clarifié », a confié Stéphane Pauwels, qui n'est pas du genre à dire cela juste pour faire plaisir à Jean-Michel Aulas.