EdF : 33 tirs, 43 centres, zéro but

Dans : Equipe de France.

Voilà des matchs qui vont certainement être montrés en exemple chez toutes les formations qui veulent tenir un 0-0. De la réussite, un gardien des grands soirs, une défense de fer, et aussi de la maladresse chez l’adversaire, le Luxembourg a incroyablement subi face à la France, mais a tenu le score vierge jusqu’au bout. Ainsi, dans cette rencontre, il y aura eu 33 tirs à 3 pour les Bleus, et même 43 centres à 3. Et pourtant, zéro but au final. A noter que dans ses trois tirs, le Luxembourg a tout de même touché le poteau une fois ! Cela aurait pu être le hold-up parfait.