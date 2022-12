Benzema au Qatar pour France-Argentine, il a le feu vert

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Karim Benzema a repris l'entraînement avec le Real Madrid, mais le Ballon d'Or 2022 suit les performances de l'équipe de France au Qatar. Et si les Bleus vont en finale du Mondial, il peut faire le déplacement.

On le sait depuis mardi soir, l’Argentine sera en finale de cette Coupe du Monde 2022, Lionel Messi étant en mesure de faire ses adieux à son équipe nationale avec un titre mondial. Mais il faut attendre ce mercredi autour de 22 heures pour savoir si l’Albiceleste affrontera l’équipe de France ou celle du Maroc. Sur le papier, les champions du monde en titre sont les grandissimes favoris, mais depuis le début de la compétition l’équipe marocaine a pris l’habitude de déboulonner les grosses cylindrées, la Belgique et l’Espagne peuvent en témoigner. L’affiche de la finale n’est donc pas connue, mais du côté de Madrid, Karim Benzema espère que ceux qu’il a quittés au premier jour du Mondial à Doha iront au bout de la compétition. Après un long silence, KB9 a profité de la victoire des hommes de Didier Deschamps contre l’Angleterre pour envoyer un message de soutien via les réseaux sociaux et changer la donne.

Karim Benzema soutient la France, fin du débat

Car en lançant un « Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous.. Vamonos #AllezLesBleus », Karim Benzema a fait taire ceux qui se scandalisaient de son mutisme depuis le début de la Coupe du Monde, au point même d’y voir le signe d’une rupture entre le Ballon d’Or 2022 et les autres joueurs de l’équipe de France. Une petite musique relayée par le quotidien, lequel avait remis sur le devant de la scène la relation tourmentée entre l’attaquant du Real Madrid et les Bleus, KB9 ayant été privé d’équipe de France pendant plusieurs années, sans que l’on sache le vrai motif de sa mise au placard, pas plus que celui de son retour en 2021. A l’heure où le sujet est retombé, Mundo Deportivo annonce que du côté de Florentino Perez, on a décidé de faire une fleur à Karim Benzema.

Le média sportif espagnol annonce que si les Bleus éliminent le Maroc l’attaquant français du Real Madrid a reçu l’accord de ses dirigeants pour se rendre dimanche au Qatar afin d’assister à la finale du Mondial 2022 entre l’Argentine et la France. « C’est au joueur de décider s’il souhaite aller à Doha ou non », précise Ramon Fuentes, journaliste du Mundo Deportivo, qui répète que Karim Benzema figure toujours dans le groupe retenu par Didier Deschamps et qu’à ce titre il pourra recevoir une médaille de Champion de Monde si la France conserve son titre, ou de vice-champion du monde en cas de défaite en finale.

Interrogé par la presse sur ce sujet de savoir si Karim Benzema pouvait revenir, sans jouer, Didier Deschamps avait été ironique au début du Mondial. « J'ai vingt-quatre joueurs et ce sont eux dont je m'occupe. Je vous laisse en parler, débattre, imaginer… », avait répondu le sélectionneur national. On ne sait donc pas ce qu'il adviendra le week-end prochain avec ou sans Karim Benzema, mais pour cela il faut déjà que l'équipe de France se qualifie pour la finale, et du côté du Maroc on a probablement de contrarier les Bleus.