CdM 2018 : 0-0 contre le Luxembourg, l'incroyable faillite

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Europeen.

Face à la muraille du Luxembourg, l'équipe de France n'a pas réussi à trouver la faille, malgré deux barres transversales et près de 40 tirs (0-0). À deux journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, les Bleus gardent la tête mais se mettent en grand danger.

Suite à la victoire de la Suède contre la Biélorussie en début de soirée (0-4), la France devait impérativement faire un bon résultat face au Luxembourg. Mais au terme d'une première période à sens unique, avec un total de 18 tirs côté tricolore et malgré de grosses occasions de Mbappé (16e, 23e), de Pogba (20e, 37e) et de Griezmann (40e), les Bleus rentraient bredouille aux vestiaires, à cause notamment de la bonne performance de Joubert dans le but luxembourgeois.

Après la pause, le même scenario se répétait pour la troupe de Didier Deschamps, avec de nombreuses opportunités de Sidibé (64e), de Lacazette (71e) et de Pogba (77e), sans réussite... jusqu'à la fin de la rencontre. Le Luxembourg aurait même pu décrocher le jackpot avec un poteau de Rodrigues (78e), mais les 22 acteurs se quittaient bel et bien sur un score nul et vierge au Stadium de Toulouse (0-0 à la 90e).

Avec ce triste résultat, la France reprend la tête du Groupe A avec 17 points, une unité devant la Suède et quatre d'avance sur les Pays-Bas. Les Bleus devront donc conclure le travail lors des deux dernières journées face à la Bulgarie et à la Biélorussie, avec probablement aucun droit à l'erreur.