Un clash Mbappé-Real, deux clubs en rêvent

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Promis au Real Madrid, Kylian Mbappé a envie de se faire courtiser par le club espagnol pour y signer. Dans le cas contraire, le PSG a toutes ses chances, tout comme les clubs anglais qui n'ont pas dit leur dernier mot.

Comme prévu, Kylian Mbappé se concentre sur sa saison en cours avec le PSG, et ne laisse rien transparaître de son avenir. L’attaquant parisien a suffisamment à faire sur le terrain, et lors de ses prises de parole il a bien fait comprendre qu’il n’était pas là pour discuter de son futur club. La bataille se joue principalement entre le Paris SG, qui rêve toujours de le faire prolonger une nouvelle fois pour conserver sa pépite et son meilleur joueur encore quelques années. Et le Real Madrid qui est persuadé que ce troisième assaut sera le bon, après les faux espoirs de 2017 et 2022.

Depuis le mois de septembre, plusieurs clubs anglais ont vu leur nom sortir dans la rubrique Mbappé, et principalement Liverpool et Arsenal. Deux clubs qui n’avaient jusqu’à présent pas grand espoir, mais voir Florentino Pérez jouer au plus malin et laisser filtrer que Erling Haaland lui conviendrait mieux que Kylian Mbappé, a eu le don de réveiller les prétendants britanniques. Néanmoins, ces pistes sont rarement évoquées comme sérieuses, et cela ressemble surtout à un duel entre Paris et Madrid.

Les choses ne sont pas forcément aussi simples et les clubs anglais ne sont peut-être pas aussi largués que cela dans ce dossier. C’est l’information dévoilée par le journaliste Jonathan Johnson, qui suit de près le mercato notamment avec Fabrizio Romano. Pour le site Caught Offside, Johnson a fait savoir qu’il ne fallait rien écarter de manière définitive. « Je pense que l’intérêt de Liverpool est plus légitime et sérieux que celui d’Arsenal, mais en même temps, les Reds sont dans une phase de transition. Ce qu’il fait que cela ne ressemble pas à une destination évidente pour Mbappé. S’il veut rejoindre une équipe en pleine puissance, cela ne peut être que le Real Madrid », a tout d’abord livré Jonathan Johnson, avant de redonner espoir à tout le monde.

Le Real trop sûr de lui pour Mbappé

« Il ne faut pas écarter Liverpool ni Arsenal totalement. Certes, ils sont derrières le Real Madrid dans l’esprit de Mbappé, surtout qu’il n’est pas sûr et certain qu’il en ait définitivement terminé avec le PSG. Maintenant, il va aussi falloir connaitre l’approche du Real, qui va tout de même devoir charmer Mbappé. C’est cela qui pourrait être décisif pour son avenir », a livré le journaliste, persuadé que si le club madrilène venait à prendre l’attaquant français de haut, il pourrait y avoir de grosses surprises l’été prochain dans la future destination de l’international français.