Très affecté, Kylian Mbappé se sent mal

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Totalement mis à l'écart par le PSG qui l'a empêché de rejoindre le Japon avec ses coéquipiers, Kylian Mbappé a beaucoup de mal à vivre cette situation qui le prive de football actuellement.

Meilleur joueur de la saison dernière au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a allumé un feu qui est désormais hors de contrôle. En annonçant son intention de ne pas prolonger son contrat avec son club, l’attaquant français a lancé les hostilités. Et pour une fois, ce qui peut paraître bizarre, Nasser Al-Khelaïfi n’a aucune intention de se laisser dicter le tempo et souhaite désormais une prolongation de contrat pour son attaquant vedette, ou une vente à tout prix. Cela s’est concrétisé dans les faits par une mise à l’écart du groupe et une absence de la tournée au Japon, ce qui est une mesure d’une radicalité rarement vu au PSG.

Luis Fernandez se confie sur Mbappé

Si Kylian Mbappé a tenu à se montrer à l’entrainement au centre d’entrainement de Poissy et a même pour une fois pris le temps de saluer les fans et de signer quelques autographes ou de faire des selfies, sa situation personnelle le chagrine beaucoup. Généralement insensible à la pression, l’international français vit très mal d’être privé de football, d’entrainement et de matchs alors qu’il comptait se préparer pour la nouvelle saison. C’est ce qu’a confié Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG désormais consultant, et qui a visiblement eu des échos de la situation de Mbappé.

« Le PSG met la pression sur le joueur pour qu’il décidé définitivement de rester sur le long terme ou de partir. Le PSG veut montrer que l’équipe passe avant tout. Mbappé est très affecté, et il ne va pas bien. Avec cette situation désormais, je le vois partir cet été. Les fans du PSG sont déçus par Mbappé. Et il est au club depuis plusieurs années, et n’a toujours pas gagné la Ligue des Champions », a livré Luis Fernandez dans une émission de la Cadena Ser.

Le consultant pour BeIN Sports a également quelques certitudes sur la situation actuelle. A savoir que l’intérêt annoncé du FC Barcelone est surtout un leurre, et aussi que le PSG n’osera pas mettre Kylian Mbappé en tribunes toute la saison si jamais la situation ne se décantait pas au mois d’août. A confirmer dans les prochaines semaines, tant Nasser Al-Khelaïfi semble déterminer à remporter ce bras de fer même si cela doit couter cher sportivement et financièrement à son club.