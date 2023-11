Si l'OM avait acheté le Qatar, il refait l'histoire

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat dans quelques mois au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'est pas encore fixé sur son avenir. Le club de la capitale souhaite le prolonger une nouvelle fois, alors que le Real Madrid est enfin prêt à l'accueillir. Samir Nasri opte pour la première option.

Mbappé et le Real Madrid, c'est une histoire sans fin, tant que l'attaquant français n'aura pas définitivement posé ses valises dans la capitale espagnole. Toujours à la recherche de son premier Ballon d'Or ou de sa première Ligue des Champions, le joueur de 24 ans a clairement du mal à remplir ses deux objectifs en jouant au PSG. S'il est désormais la seule grande star de l'effectif après les départs de Messi et de Neymar, Kylian Mbappé n'est pas assuré de rester à Paris la saison prochaine. La tentation du Real Madrid est plus que jamais proche, malgré l'opportunité de faire toute sa carrière au PSG, à l'image d'un Francesco Totti ou d'un Paolo Maldini. Samir Nasri estime que le capitaine des Bleus devrait bannir l'idée d'un départ au Real, où il n'obtiendra pas la même reconnaissance qu'à Paris.

Le Qatar à l'OM, Samir Nasri serait resté

« S'il part ça va faire un trou, mais avec le budget, ils pourront recruter d'autres joueurs, qui ne seront pas des Mbappé, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, il a une telle importance, que ce soit en équipe de France ou avec son club. Il y a deux ans déjà, je disais qu'il était le meilleur joueur du monde. Je le pense toujours. Il est de la région parisienne : moi, à sa place, je resterais au PSG, au lieu d'aller à Madrid, pour gagner la cinquantième Ligue des champions du Real. Si l'OM avait été la propriété du Qatar lorsque j'étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu'il vaut mieux être le roi dans son village » a expliqué l'ancien joueur de Manchester City au micro du JDD. Le Marseillais pense que Mbappé, fierté du PSG, issue de la région parisienne, devrait rester le plus longtemps possible au club. Comme un exemple de réussite et parce que la gloire sera forcément plus belle à Paris, plutôt qu'à Madrid.