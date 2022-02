PSG : 120 millions d'euros pour Mbappé, ça tourne au scandale

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid est en bonne voie pour conclure le transfert de l'année avec la venue de Kylian Mbappé. Mais, il reste quelques détails financiers à éclaircir car dans le clan Mbappé on ne compte pas se laisser faire si facilement.

Le journal allemand Bild sortait fièrement l'information en début de semaine : « Kylian Mbappé et le Real ont trouvé un accord », indiquait le quotidien. Un accord aurait déjà été trouvé pour un contrat liant le jeune joueur français aux Merengues. Si la volonté du joueur est depuis longtemps de signer à Madrid, le transfert reste encore à finaliser. Certains détails doivent encore être éclaircis et, pour un recrutement de cette importance, cela peut prendre plus de temps que prévu. Mbappé est déjà une star du football mondial et les sommes en jeu dépassent l'entendement, tout le monde l'a bien compris dans le clan du joueur.

La mère de Mbappé réclame 120 millions !

Ainsi, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari demanderait une prime à la signature de 120 millions d'euros pour la signature de son fils avec le Real Madrid. C'est ce que révèle en tout cas Eduardo Inda, journaliste membre de l'équipe d'El Chiringuito, la célèbre émission de football en Espagne.

La madre de Mbappé ha pedido una prima de fichaje de 120 millones pic.twitter.com/sod7XLd2r9 — Eduardo Inda (@eduardoinda) February 2, 2022

Une somme importante pour le Real Madrid mais qui n'aurait d'autres choix que d'accepter. Eduardo Inda indique en effet que le PSG a proposé exactement cette somme au jeune homme pour renouveler son contrat dans la capitale. Le Real évalue déjà le coût d'un tel investissement qui ne réjouit pas Florentino Perez. Le président du club madrilène a néanmoins un motif d'espoir, Kylian Mbappé. Le Français rêve de jouer au Real et pourrait ramener un peu à la raison son entourage car jouer avec la Maison Blanche n'a (presque) pas de prix.

Une preuve en tout cas que l'arrivée jugée comme inévitable de Mbappé au Real n'est pas encore bouclée, et que cela discute fermement. Car l'international français du PSG tient à son statut dans le vestiaire gorgé de stars du club espagnol, et cela passe par un énorme salaire et une considération financière de premier choix. Il est vrai qu'il est tellement rare de voir l'un des meilleurs joueurs du monde, encore en pleine force de l'âge, arriver librement, que la demande de prime à la signature ne pouvait être qu'exceptionnelle.