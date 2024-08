Real ‍: Ni prince ni roi, le statut de Mbappé jeté à la poubelle

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé dispute ce mercredi soir son premier match avec le Real Madrid, en Supercoupe face à l’Atalanta Bergame. Les premiers pas de l’ancienne star du PSG dans son nouveau club seront scrutés.

De toute évidence, Kylian Mbappé est l’attraction principale du match de Supercoupe d’Europe entre le Real Madrid et l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. Malgré une reprise tardive en raison de l’Euro, le capitaine de l’Equipe de France est pressenti pour débuter aux côtés de Bellingham, Rodrygo et Vinicius dans un onze de départ très offensif en raison de la blessure de Camavinga. Les premiers pas de Kylian Mbappé dans sa nouvelle équipe seront scrutés avec attention par la presse espagnole, qui n’a pas pour principale qualité d’être patiente et qui saura piquer l’ancien Parisien s’il ne se montre pas à la hauteur de son nouveau club. Cela vaut pour les performances à venir de Kylian Mbappé mais aussi pour son attitude car au Real Madrid, rien ne lui sera pardonné.

C’est d’ailleurs ce que Carlo Ancelotti a rappelé avec beaucoup de malice en conférence de presse en faisant comprendre à ceux qui en doutaient encore qu’il n’y avait ni ego ni statut au Real Madrid. « L'ambiance dans le vestiaire est très saine depuis plusieurs années. C'est aussi parce qu'il y a des joueurs présents depuis longtemps comme Carvajal, Nacho, Kroos, Modric et bientôt Valverde, Vazquez. Il n'y a ni prince ni roi. Il y a un groupe de joueurs avec des qualités différentes pour chacun d'entre eux. Tous ont la capacité de mettre leurs qualités au service du collectif » a fait savoir Carlo Ancelotti, à qui on peut faire confiance pour intégrer au mieux Kylian Mbappé dans le collectif merengue. Premiers éléments de réponse ce mercredi à l’occasion de ce match attendu entre le Real Madrid et l’Atalanta Bergame.