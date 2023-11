Mbappé Ballon d'Or 2024, la FFF se prépare déjà

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a fini troisième du ballon d'or 2023, à près de 200 points du vainqueur Lionel Messi. Une déception au vu de son année mais pas d'inquiétude. Philippe Diallo, le président de la FFF, ne voit pas comment il ne pourrait pas triompher l'année prochaine.

On annonçait une lutte serrée et somptueuse à trois entre Haaland, Messi et Mbappé pour le Ballon d'or. Finalement, le trophée 2023 est allé dans les mains de l'Argentin sans la moindre discussion possible. Le champion du monde 2022 l'a emporté avec plus de 100 points d'avance sur le Norvégien et près de 200 points sur son jeune rival français. Une grande déception pour Kylian Mbappé et la preuve surtout que le chemin vers ce trophée pourrait encore être long pour lui. La concurrence est plus fournie que jamais pour celui que les médias français voient triompher depuis son plus jeune âge.

Avec l'Equipe de France, Mbappé est bien placé pour 2024

Qu'en sera t-il des chances de Kylian Mbappé en 2024 avec l'explosion de Jude Bellingham et les difficultés du PSG à aller au bout de la C1 ? Les plus pessimistes annoncent déjà que la tâche sera ardue pour Mbappé mais Philippe Diallo a un avis bien différent. Le président de la FFF voit son jeune joueur comme étant le meilleur au monde actuellement. Le calendrier en sélection avec l'Euro 2024 constitue la meilleure des tribunes pour montrer son talent et aller chercher les votes nécessaires à sa future élection.

Les détails du vote du Ballon d'Or ⬇️



Votre avis sur le podium final❓ pic.twitter.com/rZQNXPrrzu — INFOSPORT+ (@infosportplus) November 4, 2023

« Kylian Mbappé, par ce qu’il fait et la façon dont il pèse sur les matchs. Le nombre de buts qu’il marque, même en finale de coupe du monde où pendant 70 minutes on a été en très grande difficulté et qu’il a changé une partie du cours du match même si on ne gagne pas à la fin. Cela me fait penser qu’aujourd’hui c’est certainement le meilleur footballeur du monde en activité. Donc, il faudra bien à un moment que cela se traduise par un trophée. C’est pour cela que je donne rendez-vous l’année prochaine. Dans la trajectoire dans laquelle il est, avec les évènements qui vont arriver pour l’Équipe de France et l’Euro en juin prochain en Allemagne, il est le candidat naturel à la succession de Lionel Messi », a pronostiqué Diallo sur Europe 1. Il est vrai qu'avec Messi hors d'Europe et Haaland sans doute non qualifié pour l'Euro avec la Norvège, Mbappé sera bien mieux placé en 2024 pour le Ballon d'or que ses deux rivaux principaux.