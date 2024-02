PSG-Real Madrid, le choc qui effraie Mbappé

Pour de nombreux médias, c'est fait : Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Toutefois, cela n'a pas été officialisé par le PSG ou le Real Madrid. Du côté espagnol, on attendra au moins l'été pour communiquer sur le sujet.

Si le Real Madrid a triomphé sur le dossier Kylian Mbappé, il ne montre pas beaucoup sa joie pour le moment. Les informations du journal Le Parisien sur le transfert de Mbappé au Real l'été prochain ont fait sourire les médias madrilènes. Mais, la Maison Blanche est restée silencieuse sur le sujet. Selon le média OK Diario, la position du Real Madrid va rester la même pour les prochains mois. Même si le club madrilène est très confiant sur la possibilité de voir Mbappé porter son maillot en 2024-2025, il ne veut pas se précipiter au niveau de sa communication.

OK Diario donne la date à laquelle le Real Madrid pourra enfin officialiser le transfert de Kylian Mbappé : juin prochain. Les Merengue pourraient présenter le Français juste avant le début de l'Euro 2024 en Allemagne, au mieux. En effet, au vu de l'agenda chargé de l'attaquant français (Euro 2024 et JO 2024), les supporters espagnols pourraient attendre jusqu'à la fin de l'été.

🚨 More on Kylian Mbappé. Real Madrid total confidence has also been shared in the dressing room.



If he decided to sign for Real Madrid, the salary would have to be significantly lower than 2022.



🔴🔵 PSG have already prepared their backup plan, in case Mbappé decides to leave. pic.twitter.com/JCWoH2HjZU