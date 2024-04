LdC ‍: Real-City ‍: Un match nul de géants

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Entre deux favoris pour le titre, il y a eu des buts splendides et du suspense, pour au final un match nul 3-3 qui fait plutôt les affaires de Manchester City sur le terrain du Real Madrid.

Rarement un quart de finale de Ligue des Champions entre deux des candidats au titre aura débuté d’une telle façon. Le Real Madrid et Manchester City se sont livrés 15 premières minutes de folie avec de l’attaque à tout va, et trois buts en 13 minutes. D’un coup-franc direct subtil alors que tout le monde s’attendait à un centre, Bernardo Silva ouvrait le score pour les Citizens (0-1, 2e). Malgré leur domination, les Anglais subissaient les contres anglais avec une frappe de Camavinga déviée par Dias dans son but (1-1, 12e) et un raid solo de Rodrygo également légèrement dévié pour tromper Ortega (2-1, 14e). La suite était toujours très musclée, même si cela se transformait progressivement en une domination stérile de Manchester City et le Real Madrid tenait jusqu’à la pause grâce à une organisation de fer.

La deuxième période allait être aussi enlevée que la première, et la maitrise anglaise se concrétisait. Tour à tour, de deux frappes impeccables, Foden (2-2, 66e), et Gvardiol (2-3, 71e) permettaient au champion d’Europe en titre de repasser devant. Mais le Real réagissait encore sur une action splendide, avec un centre de Vinicius pour la reprise de volée parfaite de Valverde (3-3, 79e). Le score ne bougeait plus, dans un Santiago Bernabeu qui aura vu un très beau match européen ce mardi soir. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que le suspense reste entier en vue d’un match retour aussi passionnant.