PSG : Mbappé embrasse très fort le Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Pour sa première prise de parole officielle depuis sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé a tenu à adresser des mots chaleureux au Real Madrid. Un peu trop ?

L’histoire d’amour entre le Paris SG et Kylian Mbappé se poursuit pour encore au moins trois ans. Cette deuxième lune de miel commence toutefois bizarrement. Car si l’attaquant parisien avait pris la parole avant le début du match face à Metz pour dire à quel point il était heureux de continuer en France, la deuxième couche a quelque surpris. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a pris la parole pour expliquer sa décision, et confirmer sa grande hésitation à rejoindre le Real Madrid. Désireux probablement de ne pas trop froisser les Madrilènes, qui fêtaient déjà son arrivée au mois de mars dernier en Ligue des Champions, l’international français a avoué que la Maison Blanche restait dans son coeur. Avec beaucoup d’entrain, ce qui a tout de même surpris jusque les supporters parisiens.

Mbappé pour le Real en finale de Ligue des Champions

« Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions à Paris, chez moi », a livré un Kylian Mbappé soupçonné de ne pas vouloir se fermer la porte à une arrivée au Real Madrid dans les années à venir.

En attendant, le PSG comprend forcément que la décision de Mbappé s’est joué à rien. La déception à Madrid est forcément immense, même si la finale de Ligue des Champions à Saint-Denis va rapidement être dans les esprits. La présence de Mbappé au Stade de France est donc fortement probable, même si on imagine encore mal le joueur du PSG laisser exploser sa joie de voir le club qui a humilié son équipe en 1/8e de finale soulever le trophée face à Liverpool.