PSG : Mbappé choque Madrid en direct !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

A une semaine du match aller de Ligue des champions face au Real Madrid, Kylian Mbappé a mis une énorme pression sur le PSG et Madrid en évoquant son avenir.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort dimanche soir contre Lille, et sportivement la formation de Mauricio Pochettino a montré qu’avant la réception de Madrid le 15 février au Parc des Princes elle était capable d’afficher un niveau digne de son effectif. Et forcément c’est une bonne nouvelle pour le club de Ligue 1 qui ces derniers temps affichait des lacunes, tout cela alors que Lionel Messi commence à retrouver un niveau digne de ce nom comme on l’a constaté dans le Nord. Mais c’est Kylian Mbappé qui a attiré toute l’attention après le succès 5-1 du PSG, car pour une fois l’attaquant français a accepté de venir s’exprimer au micro de Thibault Le Rol sur Prime Video après la rencontre, et le champion du monde 2018 n’a pas dribblé une question qui lui a été directement posée sur son avenir la saison prochaine et les rumeurs sorties dans les médias allemands qui, cette semaine, ont affirmé que Mbappé avait déjà signé un pré-accord avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé dément avoir un accord avec Madrid

Au micro du diffuseur de la Ligue 1, Kylian Mbappé ne s’est pas défaussé et a répondu à cette question qui vaudra des centaines de millions d’euros. « Est-ce que j'ai décidé de rejoindre Madrid ? Non non non, ma décision n’est pas prise. Le fait de jouer contre le Real, ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence, et après on verra ce qu’il se passera », a très clairement prévenu l’attaquant du Paris Saint-Germain à un moins d’une semaine du match aller de Ligue des champions entre son club actuel et celui où il voulait signer l’été dernier, ce que les dirigeants du PSG ont refusé. Et du côté de Madrid, cette réponse de Kylian Mbappé a alerté tout le monde, car ce sujet est bouillant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ce lundi, AS fait même la Une de son site sur les propos de Kylian Mbappé, plutôt que sur la courte victoire du Real Madrid contre Grenade. Le journal sportif proche de Florentino Perez constate que contrairement à ce qui se dit en Espagne, rien n’est gagné pour les Merengue et que forcément la double confrontation entre les deux clubs peut prendre une importance que personne ne pensait aussi énorme dans le dossier Kylian Mbappé. Même Josep Pedrerol, l’emblématique journaliste d’El Chiringuito s’est mis en mode « alerte rouge » quelques minutes après les propos de Mbappé sur Prime Video, le média allant même jusqu’à analyser non seulement les propos, mais même les expressions du visage de la star française du PSG lors de son interview. Sur le visage du journaliste espagnol on pouvait voir quelques gouttes de sueur...