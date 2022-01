Kylian Mbappé, le Real lâche 100 millions et fait pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A désormais cinq mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a décidé de se murer dans le silence concernant son avenir entre le PSG et le Real.

Ses apparitions devant les médias étaient déjà très rares, mais maintenant que la Ligue des Champions va bientôt reprendre ses droits, l’attaquant du PSG refuse de livrer le moindre indice pour son avenir. Le Real Madrid est totalement persuadé que le champion du monde 2018 va finir par rejoindre le club où il rêve de jouer depuis très longtemps, avec l’ambition de reprendre le flambeau d’un Cristiano Ronaldo qu’il admire. Florentino Pérez avait déjà tenté de forcer les choses à l’été 2020 en misant gros pour essayer de faire signer Kylian Mbappé. Sans succès, le PSG s’accrochant jusqu’au bout à son joueur, quitte à le laisser partir gratuitement un an plus tard.

La prime à la signature est réglée !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

C’est le scénario qui se dessine même si le terme gratuitement laisse libre court à l’interprétation. Ce sera le cas pour le PSG, qui ne devrait rien récupérer de son attaquant malgré son statut de joueur le plus désiré au monde. En revanche, du côté du Real Madrid, on se prépare à quand même allonger la monnaie, même s’il s’agira de donner à Kylian Mbappé plutôt qu’au Paris SG. Albert Lesan, journaliste espagnol pour la chaine 8TV, affirme ainsi que Florentino Pérez a désormais trouvé un accord avec le clan de l’international français en ce qui concerne la prime à la signature. Celle-ci se monte à 100 millions d’euros, et représente bien évidement la plus grosse prime à la signature jamais lâchée pour un joueur dans le monde du football.

💰 100M€ DE PRIMA DE FICHAJE POR MBAPPÉ

💥 Primícia #Rondeando | @AlbertLesan



🎙️ "Florentino tiene acordada una prima de fichaje con Mbappé de 100M€ por fichar por el Madrid"



🎙️ "Esto hace imposible que los blancos puedan lanzarse también a por el fichaje de Haaland" pic.twitter.com/blPZ5Ujzmr — Rondeando (@Rondeando8TV) January 26, 2022

Cet accord représente la première partie d’un deal monstrueux, puisqu’il faut encore trouver un terrain d’entente en ce qui concerne le salaire et la durée du contrat. Mais cela se fait en bonne intelligence entre le Real Madrid et l’entourage de Kylian Mbappé, qui sait qu’il est plus que jamais en position de force. Car là aussi, il est encore très rare dans l’histoire du football qu’un joueur à la valeur marchande aussi forte soit libre de s’engager où bon lui semble. Même si, pour le Real Madrid, il n’y a quasiment aucune concurrence sachant que l’attaquant du PSG a lui-même expliqué qu’il rêvait de signer pour la Maison Blanche.

Mbappé, le Real en salive à l'avance

En tout cas, au Real Madrid, on se prépare déjà à recevoir Kylian Mbappé, et pas que dans les coulisses. Rodrygo Goes est le dernier joueur en date à s’être mouillé sur une possible arrivée l’ancien monégasque dans la capitale espagnole. « La concurrence ici est très grande. Ce serait un joueur très fort pour ce secteur de jeu. Je serais heureux qu'il arrive, il serait un atout de plus », a livré l’ailier brésilien, pas forcément considéré comme un gros concurrent du Français étant données ses difficultés à s’imposer au Real. Mais à la Casa Blanca, l’avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler.