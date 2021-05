PSG : Mbappé a menti, Lille accuse

Dans : Kylian Mbappé, PSG.

Gagneur à tout prix, Kylian Mbappé considère très certainement sa saison au Paris SG comme un échec sur le plan collectif.

Pas de retour en finale de la Ligue des Champions, pas de titre national en dehors de la Coupe de France, l’attaquant français veut plus et ne cache pas son agacement. Ses dernières déclarations après la 38e journée démontrent qu’il veut voir ses dirigeants agir concrètement sur le plan du mercato, afin de renforcer l’équipe pour la saison à venir. Une condition pour prolonger son contrat, probablement. Mais avant même la perte du titre, Kylian Mbappé avait fait connaitre son agacement par une petite phrase qui sentait le souffre. « Lille ferait un beau champion si ils sont couronnés. Mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables », avait lancé le numéro 7 du PSG après la qualification de son équipe en finale de la Coupe de France. Une véritable pique qui a été moyennement appréciée dans le Nord. Et en marge des célébrations pour le titre de champion de France, les Dogues ont pu se lâcher. C’est notamment le cas de José Fonte, qui a bien fait comprendre sur RMC qu’il n’avait pas bien pris cette dévalorisation du titre de champion de France de son équipe.

« Je l’ai gardée la phrase dans le téléphone, j’ai fait une capture d’écran. Ce n’est rien du tout. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c’est 38 matchs. On a été plus consistants, on a été meilleurs. C’est la vérité, il n’y a rien à ajouter. Nous sommes les meilleurs cette année. Personnellement, la déclaration de Mbappé m’a motivé, oui », a livré le défenseur portugais, qui était absent lors de la dernière journée à Angers, mais a certainement fait passer le message à ses coéquipiers. Pas de quoi bouleverser la donne, puisque le titre était quasiment gagné pour le LOSC à deux journées de la fin, mais Kylian Mbappé, qui s’était rendu compte de sa maladresse en précisant le fond de sa pensée sur les réseaux sociaux dans la foulée, a clairement été piqué par la perte du titre de champion de France.