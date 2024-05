L1 ‍: Lacazette, Aubameyang et Dembélé, le vote est ouvert

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Comme chaque mois, la Ligue 1 met en concurrence trois joueurs pour le trophée du meilleur joueur. Ousmane Dembélé (2 buts), Alexandre Lacazette (3 buts et 2 passes décisives) et Pierre-Emerick Aubameyang (3 buts et 1 passe décisive) sont nommés pour succéder à Edon Zhegrova.

L’Olympique Lyonnais, meilleure équipe de @Ligue1Ubereats sur l’année 2024, guidée par… le 𝙂é𝙣é𝙧𝙖𝙡 𝙇𝙖𝙘𝙖𝙯𝙚𝙩𝙩𝙚 🫡



Alexandre Lacazette est logiquement nommé pour le Trophée UNFP du Joueur du Mois d’avril 🏆



Il s'agit de la première nomination pour l'attaquant du PSG, tandis que Lacazette a terminé deuxième en décembre, alors que le buteur de l'OM a triomphé justement en décembre et a été deuxième meilleur joueur de la Ligue 1 en février. Les votes se clôturent le 08 mai 2024, à 23:59, sur le site des trophées UNFP.